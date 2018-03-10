Военного, угрожавшего вице-президенту США, приговорили к заключению

Военного Нацгвардии США в штате Пенсильвания Уильяма Данбара приговорили к тюремному заключению на срок в полгода.

По информации агентства Associated Press, военнослужащий угрожал американскому вице-премьеру Майку Пенсу. Данбар не раз во время службы заявлял, что готов убить политика, если ему хорошо за это заплатят. Сослуживцы доложили командованию, после чего военного арестовали.

Данбар признал, что угрожал Пенсу. После заключения военный пройдет курс психиатра и еще на шесть месяцев останется под домашним арестом.