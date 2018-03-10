Житель Берлина выиграл 42 миллиона евро в лотерею‍

Около 42 миллионов выиграл житель Берлина в лотерею Eurojackpot. Ему удалось угадать пять чисел и два дополнительных,выиграв таким образом максимальную этой стадии розыгрыша сумму. Об этом сообщили в штаб-квартире компании Westlotto в Мюнстере.

За деньгами счастливчик еще не явился. Впрочем, не исключено, что победителем стал не один человек, а представители лотерейного клуба. В Европе распространено явление, когда несколько человек объединяют усилия для того, чтобы повысить шанс выигрыша.

Рекорд выигрыша в европейскую лотерею был зафиксирован в Германии осенью 2016 года. Житель федеральной земли Баден-Вюртемберг 90 миллионов евро, что является максимальной суммой в Eurojackpot.