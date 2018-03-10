Узбекистан и Таджикистан разминируют приграничные зоны

Ташкент и Душанбе создали рабочую группу по разминированию приграничных территории Узбекистана и Таджикистана.

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон подписали заявление по итогам переговоров в Душанбе. Согласно документу, лидеры стран поприветствовали создание узбекско-таджикской рабочей группы, которая займется разминированием приграничных территорий в 2018-2019 годах.

Узбекистан и Таджикистан готовы сотрудничать не только в военной, но и сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов. Ташкент и Душанбе также хотят укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.