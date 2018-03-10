Узбекистан и Таджикистан разминируют приграничные зоны
Ташкент и Душанбе создали рабочую группу по разминированию приграничных территории Узбекистана и Таджикистана.
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон подписали заявление по итогам переговоров в Душанбе. Согласно документу, лидеры стран поприветствовали создание узбекско-таджикской рабочей группы, которая займется разминированием приграничных территорий в 2018-2019 годах.
Узбекистан и Таджикистан готовы сотрудничать не только в военной, но и сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов. Ташкент и Душанбе также хотят укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Душанбе принял Премьер-министра Республики Таджикистан Кохира... https://t.co/9g79z3E9as— GOV.UZ (@GOVuz) March 10, 2018