Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла высотой 4,5 километра

Вулкан Симмоэ в горной цепи Кирисима в Японии на границе японских префектур Миядзаки и Кагосима на юге Японии, где с начала месяца наблюдаются взрывообразные извержения, сегодня выбросил столб дыма и пепла высотой 4,5 километра. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.

Эта высота стала максимальной с начала серии извержений. В октябре 2017 года метеорологи повысили степень опасности вулкана до третьей из пяти возможных. Этот уровень означает введение запрета не только на восхождение, но и приближение к горе. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию» соответственно.

Пока метеорологи не стали еще более повышать уровень опасности, однако расширили радиус действия запрета на приближение — до 4 километров от кратера. Днем специалисты зафиксировали выбросы крупных камней на расстояние 1,8 километра от кратера.

3 января вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Это самый высокий из действующих вулканов на материке.