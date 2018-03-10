В Петербурге запустят автобусный маршрут по следам викингов

В новом туристическом сезоне планируют запустить автобусный маршрут в Ленинградской области, который условно назвали «Из варяг в греки», сообщила руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева в интервью ТАСС.

В новом туристическом сезоне планируют запустить автобусный маршрут в Ленинградской области, который условно назвали «Из варяг в греки», сообщила руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева в интервью ТАСС.

Путешествие тематикой связали с европейскими дорогами викингов, поэтому в маршрут внесли посещение Выборга.

В Выборге находится единственный в России замок, который является полностью сохранившимся памятником западноевропейского средневекового военного зодчества, он основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Помимо этого в маршрут входят другие пункты в Выборгском районе, в их числе крепость Тронгзунд в городе Высоцк, поселок Васильево, на его окраине стоит Тиверское городище. Также в маршрут включили деревню викингов Бьоркагард, она расположена в поселке Березово Приозерского района.

Голубева рассказала, что автобусный маршрут создали в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» и добавила, что вскоре проект появится и в других регионах России.