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14:15   10 Марта 2018
Весь мир
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Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады-2018

Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады-2018

Российские спортсменки выиграли в субботу три медали в двух гонках на играх в Пхёнчхане. Медали Паралимпийских игр 2018 вручили российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой и Анне Милениной.

В субботу на Паралимпиаде россиянки выиграли три медали в двух гонках. Румянцева (золото) и Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов (золото) - в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

Девушки взяли три медали в двух гонках. Румянцева завоевала золотую медаль, Миленина-серебряную, они стали призерами в гонке с раздельным стартом в классе «стоя» на 6 километров, а Лысова и спортсмен-ведущий Алексей Иванов взяли золото в гонке на 6 километров с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

Напомним, что на Паралимпийских играх участвуют 30 спортсменов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев по причине дисквалификации национального паралимпийского комитета.

Паралимпиада в Пхёнчхане завершится 18 марта.

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #весь мир #паралимиада
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