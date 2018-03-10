Хакеры украли документы правительства Германии по Украине

Издание Spiegel сообщает, что хакеры, атаковавшие правительственные серверы Германии, похитили протокол переговоров Европейского союза и Великобритании по поводу Brexit.

По информации журнала, хакеры также украли документы по переговорам Евросоюза с Киевом и Минском. Во время кибератаки похитили материал по выходу Великобритании из ЕС, а к моменту похищения документов по украинскому государству сотрудники правоохранительных органов Германии уже зафиксировали атаку и контролировали ее.

Хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии в конце февраля 2018 года. Предварительно, пострадали сервера Министерства иностранных дел и Минобороны Германии.