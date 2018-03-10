Волкер: Конфликт в Донбассе продолжается, потому что минские соглашения не выполняются

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что военный конфликт в восточной части государства не может завершиться потому что минские соглашения не выполняются. Его слова привел портал «Укринформ».

Дипломат отметил, что договоренности включают в себя многие аспекты вопроса. Проблема в том, что они должны быть реализованы, считает Волкер.

Киев в течение недели теряет несколько своих солдат. Россия, по мнению спецпредставителя, «не обеспечивает устойчивого прекращения огня».