Нарушенное сходом лавины транспортное сообщение в Дагестане восстановили

Транспортное сообщение, нарушенное в результате схода лавины в шести километрах от селения Тлярта в Дагестане, полностью восстановлено. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее в республиканском МЧС сообщили, что из-за схода лавины в Тляратинском районе Дагестана было нарушено транспортное сообщение с более 50 селами. Также сообщалось, что никто не пострадал.

В ведомстве также отметили, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены 3 человека и 1 единица техники.