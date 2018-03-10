НАТО повысил уровень амбиций Украины — Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Twitter, что встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене.
По его словам, Киев приветствует долгожданное и логическое решение Североатлантического альянса повысить уровень амбиций украинского государства относительно НАТО. Порошенко отметил, что это решение стало «признанием реального состояния» отношений Украины с НАТО.
Вітаю важливе довгоочікуване і логічне рішення НАТО підвищити рівень амбіцій України щодо Альянсу! Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї зустрічі з @jensstoltenberg у Мюнхені і телефонної бесіди з Віце-Президентом США pic.twitter.com/qh4ksPsByp— Петро Порошенко (@poroshenko) March 10, 2018