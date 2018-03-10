Митинг Грудинина в Москве собрал всего около 700 человек

Как стало известно от корреспондента Nation News, на митинг КПРФ в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина пришло всего от 500 до 700 человек. Для того, чтобы продемонстрировать «высокий интерес» к мероприятию, людей свезли даже из других регионов.

Как пишет Nation News, в регионах митинг привлек и вовсе мизерной число сторонников. Например, в таком крупном городе как Хабаровск поддержать Грудинина и его партию всего три десятка человек, а в Иркутске — всего 20 активистов.

Примечательно, что сегодняшнюю акцию коммунисты анонсировали как «истинно общероссийскую». Пресс-служба КПРФ сообщала СМИ о том, что митинги планировались во всех городах, «от Калининграда до Дальнего Востока».

У кого-то может возникнуть вопрос: почему коммунисты проводят «общероссийскую» акцию только сейчас, когда до выборов остается всего чуть больше недели? Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом агентства развернуто ответил на данный вопрос, объяснив, почему как раз именно сейчас это мероприятие так необходимо Грудинину.