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13:39   10 Марта 2018
Россия
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Митинг Грудинина в Москве собрал всего около 700 человек

Митинг Грудинина в Москве собрал всего около 700 человек

Как стало известно от корреспондента Nation News, на митинг КПРФ в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина пришло всего от 500 до 700 человек. Для того, чтобы продемонстрировать «высокий интерес» к мероприятию, людей свезли даже из других регионов.

Как пишет Nation News, в регионах митинг привлек и вовсе мизерной число сторонников. Например, в таком крупном городе как Хабаровск поддержать Грудинина и его партию всего три десятка человек, а в Иркутске — всего 20 активистов.

Примечательно, что сегодняшнюю акцию коммунисты анонсировали как «истинно общероссийскую». Пресс-служба КПРФ сообщала СМИ о том, что митинги планировались во всех городах, «от Калининграда до Дальнего Востока».

У кого-то может возникнуть вопрос: почему коммунисты проводят «общероссийскую» акцию только сейчас, когда до выборов остается всего чуть больше недели? Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом агентства развернуто ответил на данный вопрос, объяснив, почему как раз именно сейчас это мероприятие так необходимо Грудинину.

«Этот митинг – необходимое мероприятие для мобилизации оставшегося электората КПРФ. Митинг необходим именно незадолго до выборов. В противном случае электорат неумолимо растает под давлением регулярно появляющихся фактов о том, что кандидат-олигарх утаил некоторые данные от ЦИК, что крайне негативно сказывается на имидже. А факт, что кандидат КПРФ еще и ушел с дебатов, и вернулся туда только за поздравлением другого кандидата с «гендерным праздником», тоже лишает его площадки для презентации своей программы».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #митинг #выборы2018 #грудинин
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