Мужчина зарезал посетителя ТЦ «Аура» в Сургуте

Сотрудники правоохранительных органов сообщили об убийстве 25-летнего мужчины в торговом центре «Аура» в городе Сургут.

Следствие установило, что в субботу, 10 марта, на первом этаже ТЦ поругались мужчины. Один из них достал нож и зарезал посетителя «Ауры». Мужчина скончался на месте случившегося до приезда скорой помощи.

Преступник скрылся, но позже сам пришел в полицию и признался в содеянном. Возбудили уголовное дело по факту убийства. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта, передает региональное СУ СКР.