Лидер профсоюза КХЛ Андрей Коваленко ударил арбитра

Хоккеист Коваленко нанес травму арбитру Киселеву в отместку за удаление из игры на 2 минуты.

В ходе матча для ветеранов, который проходил накануне в Одинцово, был удален с поля на 2 минуты за удар клюшкой. После возвращения в игру хоккеист отомстил арбитру Владиславу Киселеву ударом в голову, после чего был удален с площадки на 50 минут дисциплинарного штрафа.

Киселева госпитализировали в больницу после игры с диагнозом сотрясение мозга. Арбитр уже написал заявление на хоккеиста в милицию и отметил, что Коваленко перед ним даже не извинился.

«Он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок», — сообщил Киселев Чемпионату.

Коваленко позднее оправдывался, что не бил судью клюшкой, а лишь ударил рукой один раз.