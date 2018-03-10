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13:53   10 Марта 2018
Россия
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Лидер профсоюза КХЛ Андрей Коваленко ударил арбитра

Лидер профсоюза КХЛ Андрей Коваленко ударил арбитра

Хоккеист Коваленко нанес травму арбитру Киселеву в отместку за удаление из игры на 2 минуты. 

В ходе матча для ветеранов, который проходил накануне в Одинцово, был удален с поля на 2 минуты за удар клюшкой. После возвращения в игру хоккеист отомстил арбитру Владиславу Киселеву ударом в голову, после чего был удален с площадки на 50 минут дисциплинарного штрафа.

Киселева госпитализировали в больницу после игры с диагнозом сотрясение мозга. Арбитр уже написал заявление на хоккеиста в милицию и отметил, что Коваленко перед ним даже не извинился.

«Он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок», — сообщил Киселев Чемпионату.

Коваленко позднее оправдывался, что не бил судью клюшкой, а лишь ударил рукой один раз.

«Произошел небольшой конфликт, который перерос… Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено», —  сказал Чиновник КХЛ Андрей Коваленко.

Автор: Екатерина Розина
#россия #драка #общество #киселев #коваленко
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