По факту взрыва в жилом доме в Краснодаре возбуждено уголовное дело

В пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело по этому происшествию, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

В сообщении говорится, что уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

До этого о том, что после взрыва газа в Краснодаре СК начал проверку, сообщало издание «Юга.ру».

Напомним, взыв в жилом доме в городе Краснодар произошел 10 марта, пострадало около шести человек, среди пострадавших есть ребенок.