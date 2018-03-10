Специалисты ВС РФ устранили все недочеты проектирования экипировки «Ратник»

Начальник военно-научного комитета сухопутных войск РФ Андрей Романюта сообщил, что специалисты вооруженных сил и предприятий оборонно-промышленного комплекса устранили все недочеты, которые допустили при проектировании экипировки «Ратник».

По его словам, за два года боевую экипировку второго поколения «Ратник» довели до финишного результата. Специалисты выявили все недостатки и устранили, довели до предприятий промышленности. Серийные поставки в ВС РФ экипировки «Ратник» стартовали в 2017 году.

Комплект экипировки объединил не только современное стрелковое вооружение, но и средства разведки и связи. «Ратник» создали для работы в разных климатических условиях и в любое время суток.