Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Журналист заявил ИА «Политика сегодня», что бывший военнослужащий ВСУ пытается пиариться за его счет.

Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин в беседе с корреспондентом ИА ПС назвал инцидент с украинским блогером Валерием Ананьевым в Вероне неудавшейся провокацией, на фоне которой молодой человек пытается заниматься самопиаром.

Накануне бывший военнослужащий ВСУ Ананьев разместил в Facebook пост о том, как напал на журналиста, когда тот с супругой выходил из аптеки в Вероне.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — написал украинец.

Он сообщил, что им «овладели инстинкты», однако до драки дело не дошло. Бывший десантник ограничился словесными выпадами.

Артем Шейнин сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что инцидент произошел накануне вечером.

«Провокация была специально задумана. Это не было спонтанным действием: он сначала наблюдал за мной, фотографировал. Кто-то снимал еще на видео. Вся затея заключалась в том, чтобы спровоцировать меня на ответную реакцию, на драку. Он действительно сказал мне, что если бы мы были в другом месте, то я бы тебя убил. Это, как минимум, говорит о то, что он действовал рационально», — сказал телеведущий.

Одними угрозами дело не обошлось - молодой человек плюнул в журналиста.

«Это очень показательно об уровне развития человека. Рассчитывал на то, что я, взрослый человек, буду плеваться в ответ, что полезу в драку. Это известный ход. Но я ничего, кроме жалости и сочувствия к нему не испытываю. Ананьев является заложником того, что происходит в его стране с нынешней властью, которая ведет себя примерно так же. Сначала проявляет агрессию, злобу, а потом, если получается, выдает себя за пострадавшего. Просит помощи», — сказал Шейнин.

Тележурналист выразил надежду, что через какое-то время молодой человек придет в себя.

«Надеюсь, что просветлеет у него в голове. Я желаю ему этого. Точно так же, желаю этого той части украинского народа, которая пока заблудилась», — заключил Артем Шейнин.

Артем Шейнин — член Академии российского телевидения, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».