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13:45   10 Марта 2018
Россия
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Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Журналист заявил ИА «Политика сегодня», что бывший военнослужащий ВСУ пытается пиариться за его счет.

Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин в беседе с корреспондентом  ИА ПС назвал инцидент с украинским блогером Валерием Ананьевым в Вероне неудавшейся провокацией, на фоне которой молодой человек пытается заниматься самопиаром.

Накануне бывший военнослужащий ВСУ Ананьев разместил в Facebook пост о том, как напал на журналиста, когда тот с супругой выходил из аптеки в Вероне. 

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться»,  — написал  украинец.

Он сообщил, что им «овладели инстинкты», однако до драки дело не дошло. Бывший десантник ограничился словесными выпадами. 

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Артем Шейнин сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что инцидент произошел накануне вечером. 

«Провокация была специально задумана. Это не было спонтанным действием: он сначала наблюдал за мной, фотографировал. Кто-то снимал еще на видео. Вся затея заключалась в том, чтобы спровоцировать меня на ответную реакцию, на драку. Он действительно сказал мне, что если бы мы были в другом месте, то я бы тебя убил. Это, как минимум, говорит о то, что он действовал рационально», — сказал телеведущий.

Одними угрозами дело не обошлось - молодой человек плюнул в журналиста.

«Это очень показательно об уровне развития человека. Рассчитывал на то, что я, взрослый человек, буду плеваться в ответ, что полезу в драку. Это известный ход. Но я ничего,  кроме жалости и сочувствия к нему не испытываю. Ананьев является заложником того, что происходит в его стране с нынешней властью, которая ведет себя примерно так же. Сначала проявляет агрессию, злобу,  а потом, если получается, выдает себя за пострадавшего. Просит помощи», — сказал Шейнин.

Тележурналист выразил надежду, что через какое-то время молодой человек придет в себя.

«Надеюсь, что просветлеет у него в голове. Я  желаю ему этого. Точно так же, желаю этого той части украинского народа, которая пока заблудилась», — заключил Артем Шейнин.    

Артем Шейнин — член Академии российского телевидения, ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».  

Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #политика #первый канал #блогер #артем шейнин
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