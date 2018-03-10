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13:12   10 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский десантник рассказал, как напал на телеведущего Артема Шейнина

Украинский десантник рассказал, как напал на телеведущего Артема Шейнина

Украинский десантник Валерий Ананьев на своей странице в Facebook рассказал, как напал на российского телеведущего Артема Шейнина. По его словам, инцидент произошел итальянском городе Верона.

Ананьева написал, что случайно увидел, как Шейнин с женой заходят в аптеку. Он проследовал за ними.

«Они говорили друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и понял, что не могу уйти», — написал украинец.

Далее он с гордостью рассказал, что вышел на улицу и стал караулить. Когда журналист вышел, тот стал бранью задирать Шейнина, но тот на него не реагировал, сохраняя спокойствие. Тогда десантник плюнул ему в лицо, схватил за плечо, но не решился бить, потому что вокруг были люди. Подписчики Ананьева в комментариях всячески одобряли «героя» и даже советовали в таких случаях «отвести до тихого места».

Когда имел место инцидент, неизвестно. Пост Ананьева появился в его Facebook-аккаунте накануне.

Артем Шейнин — российский журналист, член Академии российского телевидения. С лета 2016 года ведет ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #ближнее зарубежье #шейнин #ананьев
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