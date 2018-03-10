Россия отменила заявку на членство в ЦЕРН

Сотрудничество Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Москвой продолжится, несмотря на отзыв России заявки на членство в ЦЕРН.

Об этом заявила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури РИА Новости.

По ее словам, после долгих лет сотрудничества ЦЕРН с Россией у них сложились хорошие отношения на всех уровнях, поэтому решение России не становиться ассоциированным членом, не влияет на эти отношения.

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — сказала она.

Тезаури подчеркнула, что возможность внесения важного вклада в работу ЦЕРН не обязывает государство становиться ассоциированным членом организации и добавила, что решение Москвы не повлияет на участие России в совместных проектах, а вопрос членства еще будут обсуждать.

Напомним, что Россия подавала заявку на членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации заявление одобрил, но Москва его отозвала. Эту информацию подтвердили знакомые с ситуацией источники РИА Новсти и отметили, что данное решение было принято еще в ноябре прошлого года.

Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в которую входят 22 страны. Главным проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер.