Илон Маск представил электробус для тоннелей
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал электробус для туннелей под городами, строительством которых займется другая его компания — The Boring Company.
В своем твиттере Маск написал, что изобретение можно назвать подземным автономным электрическим автобусом. Транспортное средство способно развить скорость до 241 километра в час.
Приоритетными для фирмы Маска станут пешеходы и велосипедисты. В The Boring Company планируют создать множество станций, разбросанных по всему городу.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018