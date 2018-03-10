Илон Маск представил электробус для тоннелей

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск показал электробус для туннелей под городами, строительством которых займется другая его компания — The Boring Company.

В своем твиттере Маск написал, что изобретение можно назвать подземным автономным электрическим автобусом. Транспортное средство способно развить скорость до 241 километра в час.

Приоритетными для фирмы Маска станут пешеходы и велосипедисты. В The Boring Company планируют создать множество станций, разбросанных по всему городу.