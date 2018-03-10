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13:06   10 Марта 2018
Весь мир
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Японская оппозиция потребовала отставки правительства Абэ

Японская оппозиция потребовала отставки правительства Абэ

Японские оппозиционные партии потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ на фоне скандала, приведшего к уходу со своего поста главы налогового управления страны Нобухисы Сагавы.

Министерство финансов и главное налоговое управление Японии обвинили в фальсификации документов о продажи госземли националистической организации Moritomo Gakuen по низкой цене. 

«Если это окажется правдой, все правительство Абэ должно подать в отставку», — сказал генеральный секретарь Коммунистической партии Японии.

Бывший глава налогового управления Японии Нобухисы Сагавы признался, что дал ложные показания. По его словам, он не переговаривался с администрацией Moritomo Gakuen о «подозрительной земельной сделке», когда занимал высокий пост в министерстве финансов. Однако оппозиционные партии утверждают, что такие переговоры были, а документы, фиксировавшие встречу, фальсифицировали.

Автор: Анатолий Кубарев
#япония #общество #весь мир #абэ
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