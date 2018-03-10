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12:43   10 Марта 2018
Россия
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Интернет-омбудсмен объяснил, зачем России вице-премьер по цифровой экономике

Интернет-омбудсмен объяснил, зачем России вице-премьер по цифровой экономике

Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев объяснил, почему в России должен существовать пост вице-премьера по цифровой экономике. С Мариничевым беседовал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как выразился правозащитник в беседе с корреспондентом агентства, вице-премьер по цифровой экономике «даже больше, чем нужен». По его словам, «цифра» сейчас пронизывает все отрасли, «сшивает их».

«Можно сказать, что вся современная экономика сидит на цифровой игле», — сказал Мариничев.

Он отметил, что государство должно регулировать эту сферу, но в разумных пределах. Интернет-омбудсмен считает, что многие министерства и ведомства сталкиваются с новыми вызовами, но их попытки локального регулирования часто приводят к отрицательным итогам для участников рынка или становятся «технологически невыполнимым посмешищем».

«Поэтому стране необходим компетентный человек, способный принимать решения. Такой, кто не будет идти на поводу у бравурных лозунгах о возможности тотального административного регулирования современных технологий. Такой, кто будет способен вдумчиво и инженерно осознанно принимать компромиссные, технически выверенные решения, основанные на экспертном знании. Такой, кто будет способен не только снять напряженность, возникшую в последние годы из-за неумелого регулирования, но и заразить оптимизмом профессиональное сообщество, дать толчок развитию всех без исключения отраслей, которые взяли за базис современные цифровые решения».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить «драконовские» ограничения в интернете никто не собирается, но общество обязано ограждать себя от его деструктивного влияния.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #цифровая экономика #мариничев
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