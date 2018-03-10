Путин задумывался о преемнике
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что с момента, когда стал президентом, думал о преемнике.
По его словам, думать не вредно, но в конечном итоге выбор сделают россияне. Поэтому нет разницы, симпатизирует Владимир Владимирович кому-то или нет. Избиратели придут на президентские выборы и примут окончательное решение, сказал Путин.
«Я с 2000 года об этом думаю», — отметил президент РФ.
Интервью американскому телеканалу NBC https://t.co/EVvPZiJJEj pic.twitter.com/ONXNnNTcR8— Президент России (@KremlinRussia) March 10, 2018