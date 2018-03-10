Вице-спикер Рады сообщила, что Украина обрела статус «страны-аспиранта» в НАТО

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина обрела статус «страны-аспиранта» в Североатлантическом альянсе.

На своей странице в Facebook вице-спикер написала, что для Украины это очень важно. По ее словам, Украина шаг за шагом приближается к полноценному членству в Альянсе. К своей записи Геращенко прикрепила ссылку на сообщение, опубликованное на сайте НАТО, где сказано, что в настоящий момент четыре страны-партнера, в том числе Украина, задекларировали свое желание вступить в Североатлантический альянс.

Вице-спикер Рады добавила, что недавно состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, где они обсуждали данный вопрос.

Напомним, что статус страны-аспиранта говорит о том, что государство официально задекларировало свое желание присоединиться к НАТО и получило приглашение к диалогу по вопросам вступления в Альянс и необходимых для этого реформ.