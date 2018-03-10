Завышавший цены на лекарства бизнесмен осужден на семь лет за мошенничество в США‍

Суд Бруклина приговорил бывшего исполнительного директора американской компании Turing Pharma Мартина Шкрели к семи годам лишения свободы за мошенничество с ценными бумагами. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Государственный обвинитель требовал для него не менее 15 лет лишения свободы. Защита просили смягчить наказание до тюремного заключения сроком от 12 до 18 месяцев. Однако жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам обвинения: мошенничество с ценными бумагами и два эпизода мошенничества по сговору. Еще по пяти пунктам его оправдали. Однако это не помогло ему избежать длительного срока заключения.

Бизнесмен албанского происхождения, которого пресса окрестила «самым ненавистным бизнесменом», прославился тем, что скупал права на производство фармацевтической продукции для ее производства по завышенным ценам. Среди лекарств были препараты для лечения СПИДа.

Martin Shkreli was sentenced to seven years in prison on Friday for defrauding investors out of more than $10 million https://t.co/6mFQvjCf7j pic.twitter.com/hNiFPjTUQg — CNN International (@cnni) March 10, 2018

Адвокаты намерены обжаловать приговор.