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15:24   10 Марта 2018
Россия
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Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

В Госдуме опровергли заявление премьера Моравецкого о том, что Польша добилась независимости от «голубого топлива» из РФ и опасности «Северного потока-2».

Зависимость от российского газа в Польше, по-прежнему, очень высокая. Страна потребляет больше десяти миллиардов кубов в год. Об этом в беседе с ИА «Политика Сегодня» сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.  Тем самым он опроверг заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава якобы добилась независимости от поставок газа из России. 

«Это политиканство.Больше десяти миллиардов кубов газа потребляет Польша, практически весь он — российский. Они построили терминал для сжиженного газа, рассчитанный на пять миллионов тонн в год. Но загрузки пока нет. Да и газ и Норвегии и Дании значительно дороже, чем из РФ. На Украине такая же история — покупают российский газ с поставкой из Словакии, и считают, что независимы. Страусиная политика, не более того», — заявил депутат.

Польша перешла на политический визг, защищая монополию на транзит российского газа

Он уточнил, что за прошлый год Россия поставила в Европу 175 миллиардов кубов газа, из них более 100 миллиардов кубов - через Украину и Польшу. Обладая практически монополией на транзит «голубого топлива», Варшава и Киев могут на этом спекулировать. 

 «Понятно, что Польша выступает против строительства  «Северного потока-2», потому что тогда потеряет  монополию на транзит, потеряет возможность заработка на этом. Невозможно будет шантажировать транзитом. Идет борьба через политику за собственные экономические интересы. Поэтому визг стоит. По-другому не могу это назвать. Вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, обсуждать условия, только и слышен этот визг», — сказал Завальный. 

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и страны Прибалтики считают проект «Северный поток — 2» «крайне опасным». 

Польша перешла на политический визг, защищая монополию на транзит российского газа

Две нитки газопровода «Северный поток  — 2» предполагается проложить по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Общая мощность трубопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Ранее глава немецкой компании Uniper Клаус Шефер объяснил строительство газопровода необходимостью надежных и бесперебойных поставок природного газа в Европу.

Павел Завальный подчеркнул, что немцы крайне заинтересованы в этом проекте. 

«Германия — основной потребитель российского газа в Европе. На нее приходится 50 миллиардов кубов в год. Кроме того, ФРГ реализует амбициозные экономические планы, для которых нужен природный газ. Берлин устал от спекуляции по транзиту через  Польшу  и Украину и хочет безопасных поставок. Но в то же время ФРГ несет перед Польшей и Украиной моральные обязательства», - сказал глава комитета по энергетике. 

В пользу «Северного потока-2» говорит и то, что северный путь поставок короче почти на две тысячи километров, чем через Украину. А значит, себестоимость будет ниже. Кроме того, в этом случае снизится число выбросов диоксида углерода при транспортировке на девять миллионов тонн, уточнили в Госдуме.

Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #польша #политика #северный поток-2 #павел завальный
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