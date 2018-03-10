Президент должен работать с полной отдачей, несмотря на возраст — Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил, что любой президент, несмотря на свой возраст, должен работать с полной отдачей сил.

По словам Путина, в мире много действующих политиков, которые старше его. Владимиру Владимировичу в октябре 2017 года исполнилось 65 лет.

«И они работают очень активно», — отметил президент РФ.

Путин добавил, когда человек приходит на первое место, он должен не просто активно работать, а делать «как первый и последний раз». Президент РФ подчеркнул, что никогда не нарушал и не менял Конституцию.