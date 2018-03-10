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11:50   10 Марта 2018
Россия
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Путин рассказал, что опыт службы в разведке помог ему на гражданской работе

Путин рассказал, что опыт службы в разведке помог ему на гражданской работе

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC рассказал, что опыт службы в КГБ помог ему в дальнейшем на гражданской работе, так как там он научился лучше общаться с людьми. При этом российский лидер затруднился сказать, дает ли это ему преимущество перед коллегами из других стран.

Президент рассказал журналистке телеканала Мегин Келли, что после того, как он ушел из разведки, Путин работал помощником ректора Петербургского университета.

«Это работа с людьми, умение налаживать контакты, побуждать людей к каким-либо действиям, объединять их», — сказал глава государства.

По его словам, все это очень важно в академической среде. Потом будущий президент работал заместителем мэра Петербурга. Он отметил, что в данном случае ответственность была еще большей, более широкой. Путин был ответственным за международные связи пятимиллионного мегаполиса. Работая в Петербурге на этой должности, он познакомился с Генри Киссинджером.

«Конечно, все это помогало в работе тогда, а потом уже дополнительный опыт помогал работать в Москве», — добавил Путин.

Келли спросила президента, дает ли опыт работы в разведке преимущества перед главами других государств. Президент затруднился ответить. Он сказал, что главы государств — всегда выдающиеся люди, потому что случайных людей на таком уровне не бывает. Каждый из них, отметил президент, имеет какие-то свои преимущества перед другими.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #кгб #келли #nbc
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