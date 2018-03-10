Путин: Санкции призваны остановить развитие России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции не связаны с якобы «вмешательством» России в выборы президента в США в 2016 году.

Настоящая цель таких ограничений — сдержать и остановить развитие Российской Федерации. Его слова привел телеканал NBC.

Путин отметил, что политика сдерживания применяется к России в разные периоды на протяжении нескольких десятков лет. Сейчас западные страны снова вернулись к этой системе. Президент назвал такую стратегию неверной, вредящей отношениям РФ и США.