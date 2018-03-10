Путин заявил об отсутствии планов менять Конституцию РФ
Ведущая NBC Мегин Келли спросила президента РФ Владимира Путина возможно ли изменить лимит сроков пребывания на посту главы государства.
Российский лидер Путин ответил, что у него нет планов изменять Конституцию. По его словам, он не собирается этого делать, чтобы «соблюсти свои собственные интересы».
«У меня нет таких планов на сегодняшний день», — сказал президент РФ.
Интервью американскому телеканалу NBC https://t.co/EVvPZiJJEj pic.twitter.com/ONXNnNTcR8— Президент России (@KremlinRussia) March 10, 2018