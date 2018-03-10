В Греции стартовало досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ проводят сегодня, 10 марта, в городе Ретимно на Крите и в Волосе.

Сообщил председатель участковой избирательной комиссии 8077 (Афины) Олег Бредихин РИА Новости.

Проживающим в отдаленных городах избирателям по решению ЦИК РФ предоставили возможность проголосовать. Для этого необходимо при себе иметь паспорт с российским гражданством. Бредихин напомнил, что голосовать имеют право российские граждане, достигшие совершеннолетия.

Председатель комиссии рассказал, что досрочное голосование началось в 9 утра по местному времени (10 мск — прим.ред.), все условия для волеизъявления избирателей созданы, тайна голосования была обеспечена, а на каждом пункте выездного голосования присутствует два члена избирательной комиссии.

Он добавил, что в Ретимно также проходит консульское обслуживание, на участке работают два представителя консульского отдела посольства.

Досрочное выездное голосование в городах Ираклион на Крите и Патры на Пелопоннесе пройдет 11 марта, в Катерини россияне смогут проголосовать 14 марта. Консульское обслуживание также будет проводится в Ираклионе и Патрах, сообщил Бредихин.

Напомним, что досрочное голосование в Греции было открыто 4 марта. Уже проголосовало 467 граждан России в Родосе, Лутраки, Керкире и Комотини.

Российские граждане проявили интерес к выборам, утром в Комотини образовалась очередь желающих проголосовать.