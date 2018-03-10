СМИ сообщили сроки возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром

Египетская авиакомпания EgyptAir на предстоящей неделе получит окончательное разрешение властей России на возобновление прямых перелетов в Москву.

Через две недели будет осуществлен первый прямой рейс. Об этом сообщает египетская газета «Ахбар аль-Йоум» со ссылкой на собственные источники.

В сообщении говорится, что российские власти дадут окончательное разрешение компании EgyptAir на полеты в российские аэропорты в течение следующей недели. Это позволит Египту начать бронирование и продажу авиабилетов на прямые рейсы в Москву и обратно. Первый прямой рейс запустят через неделю, тем самым ознаменовав возобновление прямого авиасообщения между столицами России и Египта.

Источник в египетской компании по управлению аэропортами подтвердил, что возобновление авиасообщения находится на заключительном этапе, практически все разрешения и соглашения египетская авиакомпания уже получила. Сообщают РИА Новости.