На митинг КПРФ в Москве пришло в пять раз меньше людей, чем было заявлено

На митинг КПРФ в Москве почти никто не пришел. Об этом сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня» с места событий.

Коммунисты ожидали на митинге в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина около пяти тысяч человек. Во всяком случае именно столько было заявлено. Накануне в партии также заявили, что мероприятие «общероссийское».

Однако на митинг в российской столице пришли всего около 700 человек. При этом далеко не все они москвичи — некоторые приехали из других регионов.