Бытовой газ взорвался в жилом доме в Краснодаре
Сотрудники экстренных служб Краснодара сообщили, что в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская частично обрушилась стена.
Предварительно, бытовой газ взорвался в доме, после чего на пятом этаже обрушилась стена. Под завалом находится ребенок. Источник «Политика сегодня» уточнил, что пострадали пятеро человек. Медики госпитализировали их. Врачи оценили состояние двоих детей и мужчины как тяжелое. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.