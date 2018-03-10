Команда Мюллера изучает приглашение Трампа к Путину на конкурс «Мисс Вселенная»

Американская газета The Washington Post сообщает, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера изучает письмо Дональда Трампа к Владимиру Путину.

По информации издания, американский лидер Дональд Трамп приглашал российского коллегу Владимира Путина на «Мисс Вселенная» в июне 2013 года, тогда конкурс проходил в подмосковном Красногорске. Неизвестно, получил ли президент РФ это письмо, а также ответил ли он Трампу.

Адвокат президента США Трампа Джон Дауд сказал, что он не знаком с этим письмом и добавил, что «все это вздор».