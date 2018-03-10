Великим державам необходимо объединять усилия в борьбе с террором — Путин
Российский лидер Владимир Путин в ходе интервью американскому каналу NBC заявил, что великим державам не нужно создавать угрозу друг для друга.
По его словам, странам необходимо объединять усилия в борьбе с террором. Великие державы защитятся от ударов боевиков террористических группировок, если объединят усилия, считает президент РФ.
Интервью американскому телеканалу NBC https://t.co/EVvPZiJJEj pic.twitter.com/ONXNnNTcR8— Президент России (@KremlinRussia) March 10, 2018