Действия коалиции во главе с США при взятии Ракки необходимо расследовать — Путин
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил о необходимости расследовать действия коалиции во главе с США при взятии сирийской Ракки.
По словам главы государства, необходимо дать оценку непропорциональному применению силы коалицией во главе с США при взятии Ракки. Путин также напомнил об обстрелах мирного населения силами коалиции.
«Вернитесь в Ракку, похороните тела людей, которые до сих пор лежат под завалами, что стало результатом беспорядочных обстрелов города. И расследуйте действия коалиции», — заявил президент России в интервью телеканалу.