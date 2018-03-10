Путин считает «фейковыми новостями» информацию о применении химоружия Сирийскими властями

Президент России Владимир Путин сообщения о применении химоружия сирийскими властями считает «фейковыми новостями».

В ходе интервью ведущая телеканала NBC задала вопрос президенту, считает ли он подобные сообщения «фейковыми», президент ответ утвердительно.

«Радикальные элементы, террористы совершают эти преступления, чтобы обвинить в этом президента (Башара) Асада», — пояснил Путин.

Лидер сообщил, что осведомлен о планах боевиков представить события так, будто это дело рук правительства Сирии. Он добавил, что это делается для того, чтобы сосредоточить силы в борьбе с Асадом, а также напомнил, что сирийское правительство уничтожило свои запасы химоружия.

Ведущая телеканала продолжила утверждать, что за применение химоружия ответственны власти Сирии. Путин заявил, что его мнение совершенно противоположено.

«Это результат действий преступников», — повторил президент.

По словам главы России, серьезного расследование по данному инциденту до сих пор проведено не было и заявил о его необходимости.

Российский лидер призвал обратиться к собственным действиям США. Путин напомнил, что Мосул в Ираке и Ракка в Сирии были «разрушены до основания», а под развалинами до сих пор находят мертвые тела. Путин считает что произошедшее в этих регионах также нуждается в расследовании.