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10:43   10 Марта 2018
Россия
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В скандале с Ефремовым обещает разобраться директор «Современника»

В скандале с Ефремовым обещает разобраться директор «Современника»

Директор театра «Современник» Игорь Попов сообщил, что разбирательство в ситуации, в которой участвовал Михаил Ефремов на гастролях театра в Самаре, будут разбираться в субботу.

От комментариев Попов отказался, поскольку лично на гастролях не присутствовал и не знает что там произошло. Он рассказал, что артисты вернулись в Москву в минувшую пятницу, поэтому разбираться в ситуации запланировали в субботу. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что до этого стало известно, что актер театра «Современник» возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета непотребным поведение во время спектакля. Ефремов исполняет главную роль в трагикомическом спектакле «Не становись чужим», он играет бывшего мясника Макса. Присутствующие на спектакле писали в социальных сетях предположения о том, что Ефремов был пьян. Спектакль задержали на пол часа, а по словам очевидцев, актер шатался, произносил свои реплики тихо и говорил несвязанный текст. На замечание одного из зрителей зала и просьбу говорить громче, актер рассердился и продемонстрировал неуважение к зрителям, делая ответные замечания публике с применением нецензурной лексики.

Сам актер свою вину отрицает и говорит, что во время спектакля был трезв.

«Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют», — прокомментировал актер во время общения с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Михаил Ефремов — советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий. Родился 10 ноября 1963 года в московской театральной семье. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #новости #общество #ефремов #попов #не становись чужим #театр современник #скандал на гастролях в самаре
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