Нужно повысить цены на газ для украинцев — МВФ

Постпред Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман считает, что разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления топлива.

По его словам, если повысить цены на газ, тогда, возможно, коррупционные схемы рухнут. В стране покупают газ по цен для домохозяйств и перепадают предприятиям по более высокой цене. Постпред МВФ отметил, что дешевый газ наиболее выгоден «богатым украинцам с большими домами», которые потребляют много топлива.

Йост Люнгман подчеркнул, что отправной точкой должна стать продажа газа по рыночной цене, чтобы использовать дополнительную выручку, которую получат от «продажи богатым домохозяйствам», для укрепления системы коммунальных субсидий украинского государства.