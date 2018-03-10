Премьер Польши назвал «Северный поток–2» «крайне опасным» для Европы

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий снова раскритиковал газовую программу РФ «Северный поток–2». Политик считает проект «крайне опасным» для европейских стран.

Министр провел переговоры с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии. По итогам встреч Моравецкий сообщил, что польская сторона построила терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и намерена увеличить его перерабатывающие возможности. Польша планирует подписать соглашение о покупке топлива с Норвегией и Данией.

Моравецкий считает, что Варшава таким способом добьется якобы независимости от российского «Газпрома». Его слова привело «Польское радио».

Программа «Северный поток–2» предполагает прокладку двух ветвей газопровода через Балтийское море. Трубопровод соединит РФ и ФРГ.