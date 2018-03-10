Легковушка врезалась в машину скорой помощи под Иркутском

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о ДТП в Киренском районе Иркутской области.

По информации регионального ГУ МЧС РФ, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи. В результате лобового столкновения госпитализировали водителя иномарки и пассажира. В машине скорой помощи никто не пострадал.

Предварительно, в столкновении виновен водитель Honda Accord, выехавший на встречную полосу. Врачи ехали на вызов в деревню Алымовка, но после лобового столкновения не смогли уехать с места ДТП. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.