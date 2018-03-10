Трамп даст показания по делу о «вмешательстве» РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп готов дать показания по делу о мнимом российском «вмешательстве» в американские выборы 2016 года.

По информации газеты Wall Street Journal, политик даст показания в случае, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит срок окончания той части расследования, что связана с Трампом. Адвокаты американского лидера рассматривают несколько вариантов, один из которых — конец расследования через 60 после дачи показаний.

Юристы планируют ограничить темы вопросов. Специалисты полагают, что Мюллер спросит Трампа об увольнении директора ФБР Джеймса Коми и уходе экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.