Режим тишины в республике сохраняется вторые сутки — ЛНР
Народная милиция ЛНР не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР передает, что очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в понедельник, 5 марта. Вторые сутки ВСУ не нарушают режим прекращения огня.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили об обстрелах в Донбассе. Пресс-центр военной операции ВСУ сообщает, что погиб украинский военнослужащий. Еще одного ранили.