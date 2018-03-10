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9:42   10 Марта 2018
Россия
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Путин пошутил, что люди больше интересуются его фотографиями на медведе, чем рабочими

Путин пошутил, что люди больше интересуются его фотографиями на медведе, чем рабочими

Президент РФ Владимир Путин в шутку посетовал, что люди больше обращают внимание на его фотографии с голым торсом, в частности, на фото с медведем, чем на рабочие снимки.

Журналист телеканала NBC задала вопрос о том, как относиться к фотографиям Путина без рубашки. Российский лидер отметил, что такие снимки сделаны вовремя отпуска, во время которого президент расслабляется.

Глава государства добавил, что знает о коллажах, где он едет верхом на медведе. Путин пояснил, что пока еще не сидел верхом на хищном животном.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #путин на медведе
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