Путин пошутил, что люди больше интересуются его фотографиями на медведе, чем рабочими

Президент РФ Владимир Путин в шутку посетовал, что люди больше обращают внимание на его фотографии с голым торсом, в частности, на фото с медведем, чем на рабочие снимки.

Журналист телеканала NBC задала вопрос о том, как относиться к фотографиям Путина без рубашки. Российский лидер отметил, что такие снимки сделаны вовремя отпуска, во время которого президент расслабляется.

Глава государства добавил, что знает о коллажах, где он едет верхом на медведе. Путин пояснил, что пока еще не сидел верхом на хищном животном.