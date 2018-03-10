Тиллерсон отменил предстоящие встречи в Кении из-за плохого самочувствия
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированные мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации ведомства, политик неважно себя чувствует после нескольких дней напряженной работы «над важными темами». Тиллерсон отменил все встречи, намеченные на субботу, 10 марта.
В минувшую среду госсекретарь США начал турне по странам африканского континента. Для Тиллерсона такая поездка — первая на посту. Среди прочего, политик намерен обсудить борьбу с терроризмом с высокопоставленными чиновниками ряда государств.