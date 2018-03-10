Тиллерсон отменил предстоящие встречи в Кении из-за плохого самочувствия

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.