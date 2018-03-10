Путин призвал участников конфликта вокруг КНДР к сдержанности

Президент РФ Владимир Путин призвал всех участников конфликта с Северной Кореей к сдержанности. Его слова привел телеканал NBC.

Ведущая задала вопрос главе государства о том, знает ли он о заявлениях президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына друг о друге. Ранее американский глава называл северокорейского политика «человеком-ракетой». Ким Чен Ын в ответ заявил, что кнопка пуска ракет «лежит у него столе».

Путин призвал стороны конфликта вокруг Корейского полуострова к сдержанности. Беседа с президентом РФ записывалась до того, как Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном.