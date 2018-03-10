Путин не против обсудить ракетный вопрос с США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов в любой момент обсудить ракетный вопрос с Вашингтоном. Слова главы государства привел телеканал NBC.

В начале марта в рамках послания Федеральному Собранию российский лидер представил новейшие образцы вооружения РФ. В США новость вызвала бурную реакцию. В частности, несколько сенаторов обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону с предложением возобновить диалог с Россией по СНВ-3.

Путин отметил, что действующий президент США Дональд Трамп так же выступает за диалог, но начать разговор мешают «некоторые силы». Глава РФ отметил, что Москва в любой момент готова сесть за стол переговоров.