Губернатор Калифорнии подтвердил гибель заложников в доме ветеранов

Губернатор штата Джерри Браун подтвердил гибель трех работников дома ветеранов в результате происшествия с заложниками. Он сказал, что все опечалены случившейся трагедией.

9 марта в крупнейшем американском центре ветеранов послышались выстрелы. Местным властям сообщили, что около этого здания видели вооруженного мужчину. На нем был бронежилет. Он взял в заложники три человека. Мужчина обстрелял, приехавших на помощь сотрудников полиции. Никто из них не пострадал. Позже к зданию приехал спецназ.

Veterans Home standoff ends tragically, with Pathway Home hostages and gunman dead in Yountville https://t.co/54HOABKP0t This will be our final report for the evening. We will return with new details tomorrow. pic.twitter.com/s8iyZUpl3k