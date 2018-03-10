Путин выразил готовность сотрудничать с российской оппозицией

Об этом российский лидер Владимир Путин сказал в интервью National Broadcasting Company.

Ведущая этого канала спросила, готов ли он помиловать лидера оппозиции Алексея Навального, чтобы тот смог баллотироваться в президенты, когда снимут судимость. Путин ответил, что готов сотрудничать с оппозицией. Он считает, что это может сделать Россию более сильной и самодостаточной. Глава РФ отметил, что помиловать можно любого, кто действительно этого заслужил.

В интервью Путин также рассказал свое мнение об отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к нему; сообщил, что не использует социальные сети, как Twitter.

Он ответил на один из главных вопросов сказав, что Россия не поощряет вмешательство в политические процессы в других странах.

Мегин Келли, поговорившая с Путиным в эфире канала, отметила, что он очень умный человек и его не следует пытаться перемудрить, потому что это вряд ли получится.