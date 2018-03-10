Российская биатлонистка Румянцева выиграла золото Паралимпиады

Екатерина Румянцева победила в биатлонной гонке на шесть километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх в Южной Корее. Вторая – россиянка Анна Миленина.

Румянцева заявила журналистам, что до самого конца гонки не была наверняка уверена, что победит. Она рассказала, что в этот раз абсолютно не было стресса. В соревновании она участвовала, чувствуя себя очень спокойно

Для Румянцевой это первая Паралимпиада в ее карьере.

Миленина рассказала, что рада появлению такой сильной конкурентки. Она считает свою награду довольно хорошим началом. Россиянка отметила, что ее Игры в Сочи тоже начались не с получения первого места.

Обе девушки сказали, что ехать было очень сложно из-за того, что снег был мягким и кашеобразным.